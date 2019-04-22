Букмекеры обрушили коэффициент на победу «Зенита» в РПЛNewInform 06:38

Букмекеры до минимума снизили коэффициент на победу петербургского «Зенита» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ). Как отмечается, это произошло после успеха подопечных Сергея Семака в выездном матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3-2).

Букмекеры обрушили коэффициент на победу «Зенита» в РПЛ

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