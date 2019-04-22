Футбол

Букмекеры обрушили коэффициент на победу «Зенита» в РПЛNewInform 06:38

Краснодар — Зенит
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 20 апреля
Стадион «Краснодар»
19′
Артем Дзюба
Иван Игнатьев
25′
35′
Эмильяно Ариэль Ригони
45′
Игорь Смольников
47′
Ярослав Ракицкий
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
61′
Маурисио Перейра
68′
69′
Ярослав Ракицкий
71′
Вильмар Барриос
Иван Игнатьев
Дмитрий Скопинцев
72′
83′
Магомед Оздоев
Александр Анюков
84′
Александр Анюков
Магомед Сулейманов
85′
88′
Эмильяно Ариэль Ригони
Кристиан Нобоа
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
90′
Маурисио Перейра
90′+1′
90′+5′
Артем Дзюба
90′+5′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
90′+7′
Сердар Азмун
Букмекеры до минимума снизили коэффициент на победу петербургского «Зенита» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ). Как отмечается, это произошло после успеха подопечных Сергея Семака в выездном матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3-2).
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