Футбол

Букмекеры не верят в выход «Тоттенхэма» в полуфинал ЛЧMetaratings 05:56

Манчестер Сити — Тоттенхэм
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Этихад»
В Англии состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом». Несмотря на то, что в первом матче победу праздновал «Тоттенхэм» со счётом 1:0, букмекерская контора «Париматч» не верит в выход «шпор» в следующий раунд.
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