Букмекеры не верят в выход «Тоттенхэма» в полуфинал ЛЧMetaratings 05:56

В Англии состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом». Несмотря на то, что в первом матче победу праздновал «Тоттенхэм» со счётом 1:0, букмекерская контора «Париматч» не верит в выход «шпор» в следующий раунд.

Букмекеры не верят в выход «Тоттенхэма» в полуфинал ЛЧ

Происшествия Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.

Армия и оружие Грицак назвал организатора убийств Шаповала и Хараберюша Как утверждает председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, за ликвидацией начальника резерва ГУР Министерства обороны Украины Максима Шаповала и полковника СБУ Александра Хараберюша стоит начальник департамента контрразведовательных операций ФСБ РФ Дмитрий Минаев На брифинге в Киеве глава ведомства сообщил результаты расследования преступлений, совершённых почти два года назад.

Политика Некоторые просто выживают: Медведев рассказал о бедности россиян Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета о работе правительства в Госдуме рассказал о борьбе с бедностью в России.

Происшествия Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт Писатель Дмитрий Быков, которому стало плохо по дороге в Уфу, госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт, его состояние остается тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.

Общество В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.

Экономика Сбербанк назвал 15 регионов России с высоким экономическим потенциалом Аналитики Сбербанка назвали 15 российских регионов с высоким экономическим потенциалом, среди них Тверская, Ростовская и Мурманская области.

Авто УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.

Общество Врио директора «Мостотреста» стал Андрей Кочин Временно исполняющим обязанности директора ГБУ назначили Андрея Кочина. Об этом говорится на сайте организации.

Общество Уровень одобрения Сталина в России обновил рекорд Роль советского лидера Иосифа Сталина в истории страны считают положительной 70% россиян, что является рекордным показателем за все годы соответствующих исследований.

Общество Денис Паслер шокирован длительностью ремонта в орском Дворце пионеров Врио губернатора был шокирован тем, что ремонт идёт так долго и потребовал у руководства назвать чёткие сроки окончания работ.

Экономика Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ» Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.

Происшествия Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.

Здоровье Воронежские следователи призвали горожан следить за своими детьми Неутешительная статистика утверждает: с наступлением весенне-летнего периода маленькие дети, оставшиеся без присмотра взрослых, выпадают из окон и получают травмы, нередко приводящие к смерти.

Шоу-бизнес Экс-участница группы «Тату» Юлия Волкова похудела до 45 кг Экс-участница коллектива «Тату» Юлия Волкова похудела до 45 кг. Певица в 34 года воспитывает двоих детей.

Шоу-бизнес Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.

Экономика Парламент Крыма выделил 100 миллионов рублей на Ялтинский форум Госсовет Крыма утвердил изменения в бюджете республики, увеличив доходную и расходную части и выделив 100 миллионов рублей на проведение Ялтинского международного экономического форума, который пройдет с 18 по 20 апреля, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского Президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с оппонентом по предвыборной гонке Владимиром Зеленским на заявленных последним условиях.

Политика Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.

Авто Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4 Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.

Происшествия Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.

Технологии Boston Dynamics показала, как упряжка роботов тянет за собой грузовик В Boston Dynamics наглядно продемонстрировали, как их уникальные роботы тянут за собой грузовик, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Гаджеты Apple после двухлетней тяжбы согласилась заплатить Qualcomm за чипы В середине марта 2019 года суд в Сан-Диего обязал компанию Apple выплатить Qualcomm около $31,6 млн из-за нарушения патента.

Авто Genesis представил ситикар с необычным багажником В Нью-Йорке премиальный суббренд Genesis представил концептуальный городской автомобиль Mint.