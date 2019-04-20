Футбол

Букмекеры не верят в победу ФК «Ростов» над «Оренбургом»Donnews.ru 02:24

Оренбург — Ростов
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
Сергей Бреев
Григорий Чиркин
23′
Дмитрий Андреев
Михаил Сиваков
30′
39′
Антонсен Норманн
Антонсен Норманн
41′
Сильвие Бегич
Виталий Шахов
58′
60′
Арсений Логашов
Александр Зуев
Артем Галаджан
61′
67′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Ивелин Попов
82′
Иван Новосельцев
Артем Галаджан
82′
Григорий Чиркин
90′+1′
90′+2′
Элдор Шомуродов
Бактиер Зайнутдинов
Российские букмекеры назвали фаворита матча 24-го тура чемпионата России по футболу между футбольными клубами «Оренбург» и «Ростов». Игра состоится в субботу, 20 апреля, на стадионе «Газовик».
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Букмекеры не верят в победу ФК «Ростов» над «Оренбургом»

Donnews.ru02:24
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