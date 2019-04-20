Букмекеры не верят в победу ФК «Ростов» над «Оренбургом»Donnews.ru 02:24

Российские букмекеры назвали фаворита матча 24-го тура чемпионата России по футболу между футбольными клубами «Оренбург» и «Ростов». Игра состоится в субботу, 20 апреля, на стадионе «Газовик».

Букмекеры не верят в победу ФК «Ростов» над «Оренбургом»

Космос Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Политика Супруга Зеленского попала в списки сайта «Миротворец» Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного сайта "Миротворец", сообщает портал "Страна.ua".

Политика США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.

Экономика Фабрика деревянной игрушки Пермского края начнет поставки в Сингапур, Германию и Италию Фабрика деревянной игрушки в городе Краснокамск Пермского края начнет тестовые поставки продукции в Сингапур, Италию и Германию.

Политика Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.

Происшествия Полиция задержала подозреваемого в обстреле двоих подростков в Москве Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в обстреле из пневматического оружия двоих подростков на северо-западе Москвы.

Политика В штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии его с выборов Дмитрий Разумков, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского, в своём Facebook прокомментировал иск с требованием снять Зеленского с выборов, поданный украинским адвокатом Андреем Хилько.

Наука Таинственное существо обнаружено в Индийском океане В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.

Общество Немецкую подлодку времен Второй мировой нашли у берегов России Предположительно, неизвестная подлодка времен Великой Отечественной войны найдена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр.

Экономика Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублей Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.

Происшествия Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.

Транспорт Минтранс решил разделить водителей на любителей и профессионалов Министерство транспорта предложило разделить водителей на две категории - любителей и профессионалов - в зависимости от того, в каких целях они используют транспортное средство.

Происшествия В Мали миротворец погиб при нападении неизвестных на конвой миссии ООН Один сотрудник Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погиб, четверо получили ранения в результате нападения неизвестных на колонну миротворцев в центральной части страны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой генсека ООН.

Происшествия В Париже началась акция «желтых жилетов» Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Здоровье Greenpeace планирует доставить гуманитарную медпомощь из Москвы в ожоговый центр Читы Представители противопожарного отдела российского отделения Greenpeace планируют во вторник доставить из Москвы гуманитарную медицинскую помощь для ожогового центра Читы.

Общество В Ленском районе селянам в два раза увеличили субсидию за сдачу молока Администрация Ленского района первая в Якутии приняла решение в два раза увеличить субсидию сельхозтоваропроизводителям за сдачу молока, с 35 рублей за один килограмм до 70 рублей.

Футбол Роналду прокомментировал слухи об уходе из «Ювентуса» Ранее Роналду стал первым футболистом, выигравшим чемпионаты Италии, Испании и Англии.

Шоу-бизнес Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.

Здоровье Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.

Происшествия Медведев поручил оказать помощь пострадавшим при пожарах в Забайкалье Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МЧС и властям Забайкальского края оказать помощь пострадавшим при степных пожарах.

Хоккей Дубль Радулова принес «Далласу» победу над «Нэшвиллом» "Даллас Старз" одержал победу над "Нэшвилл Предаторз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".