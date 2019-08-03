Ведущие букмекерские конторы, работающие на территории России, оценивают вероятность победы футбольного клуба «Краснодар» в предстоящем гостевом поединке с петербургским «Зенитом» в 14%. Встреча команд в рамках 4 тура Российской премьер-лиги пройдет на стадионе «Газпром Арена» 3 августа.

Букмекеры не верят в гостевую победу «Краснодара» над «Зенитом»

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