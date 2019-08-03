Футбол

Букмекеры не верят в гостевую победу «Краснодара» над «Зенитом»РБК Краснодар 02 августа в 10:20

Зенит — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Юрий Жирков
2′
Вильмар Барриос
28′
36′
Тонни Триндаде де Вильена
53′
Реми Кабелла
57′
Реми Кабелла
Магомед Сулейманов
60′
Юнес Намли
Иван Игнатьев
61′
Кристиан Рамирес
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
69′
Алексей Сутормин
Малком
72′
78′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
80′
Дуглас Сантос
Юрий Жирков
Далер Кузяев
86′
89′
Ари
Артем Дзюба
90′+1′
Ведущие букмекерские конторы, работающие на территории России, оценивают вероятность победы футбольного клуба «Краснодар» в предстоящем гостевом поединке с петербургским «Зенитом» в 14%. Встреча команд в рамках 4 тура Российской премьер-лиги пройдет на стадионе «Газпром Арена» 3 августа.
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