Футбол

Букмекеры не оставили шансов «Краснодару» в матче с «Валенсией» в ЛЕVprognoze.ru 10:14

Валенсия — Краснодар
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Месталья»
Родриго Морено
12′
20′
Шарль Каборе
Родриго Морено
24′
45′
Виктор Классон
Даниэль Парехо
55′
55′
Дмитрий Стоцкий
Ари
63′
Виктор Классон
Родриго Морено
Санти Мина
63′
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
70′
72′
Александр Мартынович
Кевин Гамейро
Рубен Собрино
79′
80′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
81′
Кристоффер Ольссон
Франсис Коклен
81′
89′
Юрий Газинский
Артем Голубев
Сегодня в 23:00 по московскому времени состоится первый матч 1\8 финала Лиги Европы между «Валенсией» и «Краснодаром». Встреча пройдет на стадионе «Месталья». «Валенсия» попала в плей-офф Лиги Европы из групповой стадии Лиги чемпионов.
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