Футбол
Букмекеры не оставили шансов «Краснодару» в матче с «Валенсией» в ЛЕVprognoze.ru 10:14
Родриго Морено
|12′
|20′
Шарль Каборе
Родриго Морено
|24′
|45′
Виктор Классон
Даниэль Парехо
|55′
|55′
Дмитрий Стоцкий
Ари
|63′
Виктор Классон
Родриго Морено
Санти Мина
|63′
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
|70′
|72′
Александр Мартынович
Кевин Гамейро
Рубен Собрино
|79′
|80′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
|81′
Кристоффер Ольссон
Франсис Коклен
|81′
|89′
Юрий Газинский
Артем Голубев
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
13
Нето
21
Пиччини
5
Паулиста
12
Диакаби
15
Тони Лато
8
Солер
17
Коклен
10
Парехо
11
Черышев
22
Мина
23
Собрино
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
50
Голубев
77
Каборе
14
Ольссон
93
Сулейманов
16
Классон
9
Ари
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Сегодня в 23:00 по московскому времени состоится первый матч 1\8 финала Лиги Европы между «Валенсией» и «Краснодаром». Встреча пройдет на стадионе «Месталья». «Валенсия» попала в плей-офф Лиги Европы из групповой стадии Лиги чемпионов.
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Кубанские новости11:00
Валенсия - Краснодар ~ прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы: хозяева устроят «горячий» прием
Sport-place05 марта в 12:29
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