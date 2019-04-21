Футбол
Гулиев выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Енисеем»Sport24.ru 10:53
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Енисея» на матч 24-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» в Москве (начало — в 19:00 мск).
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Политика
Вакарчук призвал голосовать в вышиванках
Что касается призыва Вакарчука приходить на выборы в вышиванках, то Петр Порошенко ранее выложил похожий пост под тем же хештэгом - "голосую за Украину".
Обновлено в 03:46
Футбол
«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Обновлено в 10:50
Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Наука
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»
Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено в 09:56
Энергетика
Прокачка нефти по «Дружбе» продолжается, заявили в «Транснефти»
Прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" на экспорт в Белоруссию и другие страны продолжается, несмотря на проблемы с качеством нефти, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 07:59
Наука
Сильная магнитная буря ожидается 22 апреля
В понедельник, 22 апреля, Землю накроет сильная магнитная буря.
Обновлено в 10:19
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Обновлено вчера в 22:28
Наука
Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью
Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
Обновлено вчера в 06:03
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 07:02
Происшествия
На Шри-Ланке произошел восьмой за день взрыв
Обновлено в 05:48
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Кучма пожалел будущего президента Украины и попросил его быть честным
Экс-президент Украины Леонид Кучма сказал, что ему жаль человека, который по итогам выборов возглавит страну, так как он получит незавидное наследство в виде войны в Донбассе и угрозы дефолта в экономике.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Каргопольском районе на озере утонули четыре рыбака
Накануне, в субботу, примерно в 10:00, инспекторы ГИМС во время патрулирования нашли рыбацкие вещи, которые плавали в полынье на озере, а также ведущую к ней колею от мотобуксировщика.
Обновлено в 04:52
Политика
Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00
Обновлено в 07:19
Здоровье
Диетолог рассказала о трех правилах легкого похудения
Известный российский диетолог Лора Филиппова рассказала о трех основных правилах, позволяющих добиться легкого похудения.
Обновлено в 06:16
Происшествия
У петербурженки угнали машину с таксой внутри
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
При атаке ВСУ в Донбассе погибла 23-летняя санинструктор ВС ДНР
Обновлено вчера в 11:59
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
Политика
Штаб Хиллари Клинтон имел связь с Украиной в 2016 году
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что предвыборный штаб Хиллари Клинтон, которая являлась кандидатом от демократов на выборах в Соединённых Штатах в 2016 году, имел связь с представителями Украины.
Обновлено в 10:56
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Политика
Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году.
Обновлено в 09:27
Общество
«Самая тяжелая невеста России» похудела
Обновлено в 09:29
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Финансы
Как изменится курс доллара и курс евро на следующей неделе
Курс евро опустился на 0,3%, до ₽72,1. Если же учитывать не дневную, а недельную динамику, то рубль укрепился к доллару на 0,44%, а к евро на 0,88%.
Обновлено 19 апреля в 11:37
Политика
Главу Минздрава Украины раскритиковали за фашистский лозунг
Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала посвященную выборам запись, сопроводив ее хештегом с фашистским лозунгом.
Обновлено в 08:22
Авто
Кен Блок представил свой «заряженный» пикап Ford F-150 Raptor
Автомобиль получил усиленную подвеску и более эффективные интеркуллеры. В основу модели легла текущая генерация пикапа Ford F-150 Raptor.
Обновлено в 08:48