Футбол

Гулиев выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Енисеем»Sport24.ru 10:53

Спартак — Енисей
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Енисея» на матч 24-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» в Москве (начало — в 19:00 мск).
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Гулиев выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Енисеем»

Sport24.ru10:53

Гулиев, Фернандо, Мелкадзе — в составе «Спартака» на матч с «Енисеем»

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«Спартак» – «Енисей». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

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«Спартак» – «Енисей»: трансляция – в 19.00

Спорт-Экспресс11:00

Сегодня двумя матчами завершается 24-й тур Российской футбольной Премьер Лиги

Эхо Москвы07:00

Гулиев, Фернандо и Мелкадзе – в стартовом составе «Спартака» на игру против «Енисея»

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«Спартак» в матче чемпионата России против «Енисея» продолжит борьбу за еврокубки

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