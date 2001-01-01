Букмекеры не оставили шансов «Енисею» в матче со «Спартаком»Vprognoze.ru 02:55

Поединок 24-го тура состоится на стадионе «Открытие Арена». В матче первого тура «красно-белые» одержали непростую победу над своим соперником со счетом 3:2. На данный момент «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.

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