Футбол

Букмекеры не оставили шансов «Енисею» в матче со «Спартаком»Vprognoze.ru 02:55

Спартак — Енисей
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
21′
32′
Олег Данченко
Самуэль Жиго
37′
Николай Рассказов
45′+1′
46′
Бабакар Сарр
Дмитрий Торбинский
46′
Максим Семакин
Александр Зотов
59′
Александр Соболев
Артур Саркисов
Георгий Мелкадзе
Александр Ташаев
66′
Фернандо
Михаил Игнатов
74′
Аяз Гулиев
83′
Николай Рассказов
Андрей Ещенко
88′
Поединок 24-го тура состоится на стадионе «Открытие Арена». В матче первого тура «красно-белые» одержали непростую победу над своим соперником со счетом 3:2. На данный момент «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.
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