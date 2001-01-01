Футбол
Букмекеры не оставили шансов «Енисею» в матче со «Спартаком»Vprognoze.ru 02:55
Аяз Гулиев
|21′
|32′
Олег Данченко
Самуэль Жиго
|37′
Николай Рассказов
|45′+1′
|46′
Бабакар Сарр
Дмитрий Торбинский
|46′
Максим Семакин
Александр Зотов
|59′
Александр Соболев
Артур Саркисов
Георгий Мелкадзе
Александр Ташаев
|66′
Фернандо
Михаил Игнатов
|74′
Аяз Гулиев
|83′
Николай Рассказов
Андрей Ещенко
|88′
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
25
Мельгарехо
7
Гулиев
47
Зобнин
88
Ташаев
12
Адриано
22
Игнатов
1
Нестеренко
3
Ятченко
63
Гаджибеков
13
Грицаенко
2
Кичин
17
Савичев
8
Огуде
94
Данченко
6
Торбинский
7
Зотов
11
Саркисов
Енисей
Расстановка 4‑5‑1
Поединок 24-го тура состоится на стадионе «Открытие Арена». В матче первого тура «красно-белые» одержали непростую победу над своим соперником со счетом 3:2. На данный момент «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.
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Спартак - Енисей 21 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 24 тура чемпионата России по футболу
Комсомольская правдавчера в 17:00
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