Футбол

Букмекеры не оставили шансов «Енисею» в матче со «Спартаком»Vprognoze.ru 02:55

Спартак — Енисей
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Букмекеры не сомневаются в победе «Спартака», предлагая на это коэффициент 1.4. Шансы «Енисея» на победу оценили коэффициентом 10.0.
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