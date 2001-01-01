Футбол
Букмекеры не оставили шансов «Енисею» в матче со «Спартаком»Vprognoze.ru 02:55
Букмекеры не сомневаются в победе «Спартака», предлагая на это коэффициент 1.4. Шансы «Енисея» на победу оценили коэффициентом 10.0.
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Политика
Явка на выборах президента Украины на 11:00 составила 18,15%
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном
Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова
В субботу, 20 апреля, ссылаясь на Ксению Собчак, пресса сообщила о разрыве отношений Семена Слепакова с супругой.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
В МИДе заявили об отсутствии россиян среди пострадавших на Шри-Ланке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии телеканалу «Россия 24» сообщила об отсутствии россиян среди погибших и пострадавших в результате взрывов на Шри-Ланке.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Яковлева рассказала НТВ, как стала жертвой группового изнасилования
Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел около 30 лет назад.
Обновлено в 06:09
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Обновлено в 09:04
Политика
Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00
По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
Обновлено в 07:19
Политика
Лавров рассказал о поддержке США автокефалии «новой церкви» Украины
Россия обладает достаточным количеством фактов того, что автокефалия "новой церкви" Украины была поддержана и инспирирована США, так как в политике Вашингтона появилась направление на атаку православия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Медведев и Матвиенко приехали на банкет к Пугачевой
Дмитрий Анатольевич приезжал на семейные праздники Примадонны еще в те времена, когда Алла с Максимом Галкиным жила в квартире на Филипповском переулке.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами»
Владимир Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами», выступая на дебатах 19 апреля.
Обновлено в 08:57
Футбол
Боккетти не поможет «Спартаку» в матче с «Енисеем»
Защитник Спартака Сальваторе Боккетти не сыграет против Енисея. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 02:33
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Армия и оружие
Ополченка ДНР пожертвовала собой во время атаки ВСУ
Обновлено в 02:35
Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти
Концерн "Белнефтехим" временно ограничил экспорт белорусских нефтепродуктов из-за ситуации с качеством российской смеси Urals, сообщил заместитель председателя компании Владимир Сизов.
Обновлено в 06:51
Космос
«Роскосмос» записал музыку нейтронных звёзд
Госкорпорация "Роскосмос" записала музыку нейтронных звёзд.
Обновлено в 09:06
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Общество
Врачи объяснили опасность поздних родов для демографии России
Сухих отметил, что снижение уровня рождаемости накладывается на последствия демографического кризиса 1990-х годов.
Обновлено в 09:13
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что НАТО не поддержит Киев в случае его провокаций в Керченском проливе и не станет направлять свои военные корабли вслед за украинскими.
Обновлено в 08:41
Футбол
Сергей Семак: У Дзюбы сейчас немного другие функции
Каждый игрок приносит команде пользу, - сказал Сергей Семак телеканалу Матч ТВ - У Артема сейчас на поле немного другие функции.
Обновлено в 09:29
Общество
Гороскоп от таролога: Близнецы будут веселиться, Львы тратить деньги
Советы, к которым стоит прислушаться Специально для читателей progorod43.ru профессиональный таролог Анна Кибешева составила гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля для всех знаков зодиака.
Обновлено в 07:57
Футбол
Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и Англии
Обновлено вчера в 14:28
Политика
Лавров заявил, что России не за что извиняться
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что России, если кто-то ждет от нее каких-то извинений, не за что просить прощения.
Обновлено в 07:36
Музыка
Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле
Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
Обновлено 19 апреля в 02:10
Кино
Создатели «Великолепного века» снимут фильм с российскими коллегами
Создатели знаменитого турецкого сериала "Великолепный век" рассматривают возможность создания совместной исторической картины вместе с российскими коллегами.
Обновлено в 08:51
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено 19 апреля в 12:55