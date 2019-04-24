Букмекеры назвали фаворита в дерби МанчестераMetaratings вчера в 09:16

Напомним, что матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоится 24 апреля. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Спорт день за днем

Общество Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян «В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).

Происшествия В отношении Александра Ландо возбуждено уголовное дело о мошенничестве Во вторник, 23 апреля, в отношении недавно покинувшего пост председателя Общественной палаты Александра Ландо возбуждено головное дело.

Происшествия Очередной взрыв прогремел на Шри-Ланке Утром 25 апреля прогремел новый взрыв неподалеку от столицы Шри-Ланки — Коломбо. Об этом сообщает телеканал News 1st.

Политика Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России В штабе победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского призвали усилить санкции против России, передает ТАСС.

Наука На запахи реагирует не только нос, но и язык Сотрудники Центра Монелла в Филадельфии изучили вкусовые клетки человека и выяснили, что они содержат особые белки, которые способны различать запах.

Экономика Акционеры АЛРОСА получат почти 74 млрд рублей дивидендов за 2018 год Наблюдательный совет алмазодобывающей компании АЛРОСА принял решение выплатить за вторую половину 2018 года 30,3 млрд рублей дивидендов.

Политика «Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

Армия и оружие Генштаб: Штаты готовят обезоруживающий удар по России Военачальник уверен, что подобная орбитальная ПРО вместе с пусковыми установками противоракет в Европе могут быть использованы для обезоруживающего удара.

Экономика Россияне избавляются от дач из-за нового налога Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.

Политика Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.

Политика Ким Чен Ын описал ожидания от встречи с Путиным Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил надежду, что встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным позволит приблизить разрешение кризиса на Корейском полуострове, передает ТАСС.

Музыка Пугачева поблагодарила Серебренникова Алла Пугачева поблагодарила режиссера Кирилла Серебренникова и артистов за концерт-посвящение "Наша Алла", который состоялся в "Гоголь-центре", и призналась, что была приятно шокирована выступлением.

Политика Общий ущерб от пожаров в Забайкалье оценили в миллиард рублей Общий ущерб от природных пожаров в Забайкалье оценивается в 1 млрд рублей, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Осипов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в Чите.

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Происшествия Страшное ДТП у Южного автовокзала Екатеринбурга – есть жертвы Утром 25 апреля в Екатеринбурге рядом с ТЦ "Мегаполис" произошло ДТП с участием двух машин - столкнулись Renault Kaptur и Chevrolet.

Политика Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.

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Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.