Букмекеры назвали фаворита матча между Россией и КипромНева Спорт 03:23

Букмекерские конторы назвали фаворита матча группового этапа отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Кипра. Победа россиян более вероятна — ставка на такой исход принимается с коэффициентом 1.28 (76%).

Букмекеры назвали фаворита матча между Россией и Кипром

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