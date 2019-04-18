Футбол
Букмекеры назвали «Наполи» фаворитом в матче с «Арсеналом»Metaratings 08:25
«Наполи» назван фаворитом в противостоянии с «Арсеналом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Шансы итальянского клуба букмекерская компания «Марафон» оценила коэффициентом 1,73.
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Ждете продолжения феерии от английских клубов? У «Арсенала» и «Челси» другие планы
Sport24.ruвчера в 19:40
«Наполи» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч четвертьфинала Лиги Европы 18 апреля 2019 года
LiveSport.ru16 апреля в 17:25
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
Общество
Навальный утверждает, что жена-пенсионерка депутата Слуцкого купила Bentley за 28 млн рублей
Жена депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее пытались обвинить в домогательствах, в прошлом году якобы купила автомобиль Bentley Mulsanne за 28 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Гаджеты
5G-смартфон Huawei Mate 20 X рассекретили в Сети
Новый смартфон Huawei Mate 20 X 5G получил упрощенный аккумулятор с емкостью 4200 мАч, однако остальные параметры останутся прежними.
Обновлено в 08:11
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Происшествия
В центре Петербурга BMW наехал на пешеходов
В центре Санкт-Петербурга автомобиль после столкновения с другим транспортным средством вылетел на тротуар и наехал на толпу людей, в результате чего шесть человек получили различные травмы.
Обновлено в 12:04
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Политика
ЦИК Украины перенес время теледебатов Зеленского и Порошенко
Начало дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в студии общественного телевидения перенесено на 21:00.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой
Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Политика
Политолог: Россия за мирное решение кризиса в Ливии
У Москвы сохранились отношения и со сторонниками свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, в том числе с его сыном Саифом, и эти отношения поддерживаются через ряд общественных организаций и общественных деятелей России.
Обновлено вчера в 13:46
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей
Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Гаджеты
Российские разработчики жалуются на задержку зарплат от Apple
Разработчики приложений из России начали массово жаловаться на компанию Apple.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Кино
Михалков назвал «Братство» Лунгина клишированным
Режиссёр Никита Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 09:24
Политика
В МИД России прокомментировали слова премьера Албании о Косово
Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало заявления премьер-министра Албании Эди Рамы в интервью, в котором он открыто заявил, что для него "Косово – это часть Албании", а "объединение Албании и Косово – это не план Б, но план А". Кроме того, министерство указало на активизацию усилий по интеграции албанонаселенных районов ряда соседних с Албанией балканских стран.
Обновлено в 08:43
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Летевший из Петербурга в Дубай самолет экстренно сел в Тегеране
Пассажирский самолет Boeing 757, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил в четверг экстренную посадку в Тегеране из-за самочувствия пассажира, сообщили в четверг экстренные службы Ирана.
Обновлено в 08:45
Политика
Доклад Мюллера назвали победой Трампа
Доклад прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году назвали победой президента Дональда Трампа.
Обновлено в 11:40
Политика
Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Хоккей
Сборная России обыграла Словакию в первом матче юниорского ЧМ
Обновлено в 12:14
Политика
Медведев насчитал в России 19 миллионов бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что в России насчитывается почти 19 миллионов бедных граждан.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
Обновлено в 10:13
Гаджеты
Смартфон Oppo Realme 3 Pro выйдет в трех версиях ценой от 215 долларов
Модель Realme 3 Pro выйдет на рынок сразу в трех версиях, главным отличием между которыми будет объем памяти.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребенка с ВИЧ
В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за нарушения прав ребенка с ВИЧ в городе Искитим.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено в 12:39
Общество
Водка в России оказалась нелегальной на треть
Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено в 08:10
Культура
Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ
Сергей Светлаков в минувшем году покинул телеканал ТНТ вместе с коллегой Александром Незлобиным.
Обновлено в 06:26