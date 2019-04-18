Букмекеры назвали «Наполи» фаворитом в матче с «Арсеналом»Metaratings 08:25

«Наполи» назван фаворитом в противостоянии с «Арсеналом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Шансы итальянского клуба букмекерская компания «Марафон» оценила коэффициентом 1,73.

Букмекеры назвали «Наполи» фаворитом в матче с «Арсеналом»

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