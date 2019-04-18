Футбол
Букмекеры назвали «Наполи» фаворитом в матче с «Арсеналом»Metaratings 08:25
«Наполи» назван фаворитом в противостоянии с «Арсеналом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Шансы итальянского клуба букмекерская компания «Марафон» оценила коэффициентом 1,73.
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«Наполи» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч четвертьфинала Лиги Европы 18 апреля 2019 года
LiveSport.ru16 апреля в 17:25
Ждете продолжения феерии от английских клубов? У «Арсенала» и «Челси» другие планы
Sport24.ruвчера в 19:40
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Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
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В Индии выдвинули России условие покупки Т-90МС
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«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб
На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
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Политика
Реализованы все билеты на стадионные дебаты Зеленского и Порошенко
Реализованы все билеты на дебаты президента страны Петра Порошенко и лидера первого тура выборов комика Владимира Зеленского, сообщает УНИАН.
Обновлено в 08:46
Политика
Национализация Приватбанка Коломойского признана незаконной
Суд признал, что вмешательство государства было проведено с многочисленными нарушениями законодательства, что стало нарушением как требований национального законодательства, в том числе Конституции Украины, так и положений международных стандартов в банковской сфере.
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Происшествия
В ФРГ предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря
Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников.
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Энергетика
Глава Дагестана заявил о хищении в регионе трети газа в год
Порядка 35% газа ежегодно похищают в Дагестане, заявил глава республики Владимир Васильев.
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Происшествия
Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба
В городе Лиски Воронежской области под вагоном грузового поезда обнаружена бомба.
Обновлено в 07:50
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Политика
Президент Эстонии захотел диалога с Россией
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
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Кино
В возрасте 16 лет умерла актриса из «Облачного атласа»
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Телеведущая Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой
35-летняя звезда стала мамой уже в четвертый раз. Пополнение в ее семье произошло 17 апреля, в районе трех часов дня.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Похудевшая Аделина Сотникова может не есть целый день
Обновлено в 10:26
Политика
Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было.
Обновлено в 10:03
Политика
Робот Порошенко позвонил Тимошенко и попросил проголосовать за неё
На телефон экс-кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко позвонил робот Порошенко, призвав проголосовать за нынешнего главу Украину на выборах 21 апреля.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Пожар в пристройке к отелю в Челябинске ликвидирован
Пожар в пристройке к отелю "Аврора" в Челябинске ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери
В своем микроблоге в Instagram Анна сообщила, что после смерти дочери убитая горем 63-летняя Таисия Началова полностью поседела и практически не выходит из дома.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В центре Петербурга автомобиль наехал на пешеходов
Четыре человека пострадали из-за столкновения двух автомобилей на перекресте у Аничкова моста центре Петербурга, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Летевший из Петербурга в Дубай самолет экстренно сел в Тегеране
Пассажирский самолет Boeing 757, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил в четверг экстренную посадку в Тегеране из-за самочувствия пассажира, сообщили в четверг экстренные службы Ирана.
Обновлено в 08:45
Гаджеты
Российские разработчики обвинили Apple в задержке выплат
Компания Apple уже два месяца не выплачивает деньги разработчикам приложений в России, сообщили в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.
Обновлено в 08:55
Политика
Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.
Обновлено в 03:38
Финансы
Центробанк РФ прогнозирует сокращение выплат по внешнему долгу
Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций во втором квартале 2019 года предположительно составят 14,2 млрд долларов США, в третьем квартале — 9 млрд долларов.
Обновлено в 10:11
Политика
Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
Обновлено в 10:13
Гаджеты
Смартфон ASUS ZenFone Live получит чип Snapdragon 430
Известный бренд ASUS официально анонсировал выход нового смартфона ZenFone Live (L2), который получил высокопроизводительный процессор и свежую оболочку.
Обновлено в 08:34
Общество
Потепление до 19 градусов обещают москвичам на следующей неделе
Как сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, воздух в городе 23 и 24 апреля может прогреться до 14-19 градусов под влиянием мощного антициклона.
Обновлено в 10:44
Происшествия
На Южном Урале поймали рэкетиров, вымогавших деньги у военных
Как сообщают в пресс-службе УФСБ России по Центральному военному округу, выходцы из республик Северного Кавказа и стран СНГ после окончания военной службы по призыву остались в окрестностях гарнизона в Челябинской области.
Обновлено в 09:00
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Политика
Замгенпрокурора России Сыдорук подал в отставку
Заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук, 13 лет курировавший работу прокуратуры на Северном Кавказе, подал в отставку, подтвердил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
Обновлено в 10:39