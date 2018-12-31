Футбол

Букмекеры назвали «Манчестер Сити» фаворитом матча с «Ливерпулем»
Vprognoze.ru
11:38

Манчестер Сити — Ливерпуль
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
55%Владение мячом45%
Процент точных передач
Удары в сторону ворот
Удары в створ ворот
Сейвы вратарём
Офсайды
Угловые
Отборы
Фолы
Желтые карточки
Красные карточки
К тому же, подопечные Юргена Клоппа отличаются высокой результативностью, забивая в среднем по три гола за матч. В своем последнем матче «Ливерпуль» разгромил «Арсенал» со счетом 5:1.Букмекеры фаворитом встречи называют «Манчестер Сити», предлагая на их победу коэффициент 2.08.
Vprognoze.ru11:38

Подробнее о событии

Букмекеры резко повысили коэффициенты на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Чемпионат11:00

Последняя преграда на пути к золоту? «Ливерпуль» едет на «Этихад»

Sportbox.RU06:25

Манчестер Сити - Ливерпуль 3 января 2019: прямая онлайн-трансляция матча 21 тура чемпионата Англии по футболу

Комсомольская правда06:20

Прогнозы и ставки на футбол и баскетбол 3 января

LiveSport.ru02:37

Где смотреть матч Манчестер Сити - Ливерпуль

Евро-футбол.рувчера в 18:02

Трансферный баланс АПЛ. «Ливерпуль» против МЮ и МС

Soccer.ruвчера в 08:00

Манчестер Сити - Ливерпуль. Прогноз на матч АПЛ: «красные» не выиграют, но забьют

Sport-placeвчера в 08:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 14:57, Ашберн
Футбол

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на матч 21-го тура английской Премьер-лиги, который пройдёт сегодня, 3 января, на стадионе «Этихад».
Обновлено в 14:05
Футбол

Роналду в пятый раз признан игроком года по версии Globe Soccer Awards

Обновлено в 14:11
Футбол

Ананидзе может продолжить карьеру в «Витессе»

Обновлено в 08:53
Футбол

«Монако» объявил о подписании Налдо

Защитник «Шальке» бразилец Налдо стал игроком «Монако». Монегаски объявили о подписании с 36-летним игроком контракта до июня 2020 года.
Обновлено в 12:02
Футбол

«Челси» остановил переговоры по Игуаину

Руководство "Челси" приняло решение остановить переговоры по игроку и переключилось на другие варианты.
Обновлено в 13:16
Футбол

Оле-Гуннар Сульшер: Не хочу уходить из «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 04:30
Футбол

«Барселона» хочет приобрести Павара

Руководство каталонской "Барселоны" рассматривает возможность покупки французского защитника "Штутгарта" Бенжамена Павара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:48
Футбол

Почеттино не уверен, что Эриксен останется в «Тоттенхэме»

Обновлено в 10:09
Футбол

Давыдов может отправиться на просмотр в «Оренбург»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов может отправиться на просмотр в «Оренбург».
Обновлено в 10:28
Футбол

«Реал» взял в аренду 18-летнего нападающего

Мадридцы взяли в аренду 18-летнего игрока с правом выкупа по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 04:12
Футбол

Маурицио Сарри: «Ничего не знал о переходе Пулишича до вторника»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал трансфер полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича.
Обновлено в 08:32
Футбол

«Ювентус» хочет приобрести Мбаппе

Руководство туринского "Ювентуса" заинтересовано в приобретении французского нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:11
Футбол

Габбьядини покидает «Саутгемптон»

Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль сообщил, что нападающий Маноло Габбьядини покинет команду.
Обновлено в 12:55
Футбол

Беллами обвиняют в ксенофобии и запугивании игрока академии «Кардиффа»

Главного тренера молодежной команды «Кардиффа» (U-18) Крэйга Беллами обвинили в запугивании и ксенофобии по отношению к футболисту команды.
Обновлено вчера в 13:08
Футбол

Облак в четвертый раз подряд признан лучшим футболистом Словении

Вратарь "Атлетико" Ян Облак в четвертый раз подряд признан лучшим футболистом года в Словении, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
Обновлено в 09:31
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году и на следующий год вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на котором изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб «Эвертон». «Энфилд» вмещает порядка сорока пяти тысяч болельщиков, однако в настоящее время готовится его реконструкция, рассчитанная до 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное