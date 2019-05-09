Футбол

Букмекеры назвали «Челси» фаворитом в матче с «Айнтрахтом»Vprognoze.ru 07:18

Челси — Айнтрахт
сегодня
в 15:00
Лига Европы, Полуфинал
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Перед ответной встречей с "Челси" в полуфинале ЛЕ "Айнтрахт" потерпел разгромное поражение от "Байера" со счетом 1:6.Специалисты букмекерских контор явным фаворитом матча называют "Челси", предлагая на их победу коэффициент 1.41.
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