Футбол

Букмекеры назвали «Челси» фаворитом в матче с «Айнтрахтом»Vprognoze.ru 07:18

Челси — Айнтрахт
1 – 1
4 : 3 по пенальти
Лига Европы, Полуфинал, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Рубен Лофтус-Чик
28′
39′
Симон Фалетт
40′
Себастьян Роде
49′
Лука Йович
Матео Ковачич
52′
Виллиан
Педро Родригес
62′
70′
Себастьян Роде
Джонатан де Гузман
Андреас Бодткер Кристенсен
Давиде Цаппакоста
74′
Сесар Аспиликуэта
83′
Рубен Лофтус-Чик
Росс Баркли
86′
90′+1′
Джонатан де Гузман
90′+1′
Давид Абраам
90′+3′
Анте Ребич
Себастьен Алле
Оливье Жиру
Гонсало Игуаин
96′
118′
Мият Гачинович
Гонсалу Пасиенсия
Давиде Цаппакоста
120′+1′
П
Перед ответной встречей с "Челси" в полуфинале ЛЕ "Айнтрахт" потерпел разгромное поражение от "Байера" со счетом 1:6.Специалисты букмекерских контор явным фаворитом матча называют "Челси", предлагая на их победу коэффициент 1.41.
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