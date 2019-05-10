Футбол

Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги ЕвропыРБК вчера в 18:00

Челси — Айнтрахт
1 – 1
4 : 3 по пенальти
Лига Европы, Полуфинал, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Рубен Лофтус-Чик
28′
39′
Симон Фалетт
40′
Себастьян Роде
49′
Лука Йович
Матео Ковачич
52′
Виллиан
Педро Родригес
62′
70′
Себастьян Роде
Джонатан де Гузман
Андреас Бодткер Кристенсен
Давиде Цаппакоста
74′
Сесар Аспиликуэта
83′
Рубен Лофтус-Чик
Росс Баркли
86′
90′+1′
Джонатан де Гузман
90′+1′
Давид Абраам
90′+3′
Анте Ребич
Себастьен Алле
Оливье Жиру
Гонсало Игуаин
96′
118′
Мият Гачинович
Гонсалу Пасиенсия
Давиде Цаппакоста
120′+1′
П
Основное время матч завершилось вничью (1:1), и арбитр назначил дополнительное время, которое не принесло забитых мячей. В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
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