Букмекеры назвали «Челси» фаворитом в матче с «Айнтрахтом»Vprognoze.ru 07:18

Перед ответной встречей с "Челси" в полуфинале ЛЕ "Айнтрахт" потерпел разгромное поражение от "Байера" со счетом 1:6.Специалисты букмекерских контор явным фаворитом матча называют "Челси", предлагая на их победу коэффициент 1.41.

Букмекеры назвали «Челси» фаворитом в матче с «Айнтрахтом»

Политика Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Президент принял участие в этой акции уже в пятый раз.

Происшествия В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину Участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина была задержана полицией в Москве.

Политика Американские пошлины на товары КНР могут ослабить рубль Рубль может ослабнуть в случае повышения американских пошлин на ряд китайских товаров, сообщил помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов.

Политика Лукашенко считает невозможным свержение власти в Белоруссии Лидер Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в стране невозможно свергнуть действующую власть, в отличии от Венесуэлы, Сирии или Ливии.

Общество Назван простой способ сбросить лишний вес к лету Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.

Здоровье В годы войны тюменские врачи оказали помощь более 70 тысячам бойцов В госпиталях работали более 60 врачей, сотни фельдшеров и медсестер, которые оказали профессиональную врачебную помощь более 70 тысячам больных и раненых воинов Красной Армии.

Кино Россияне назвали любимые фильмы о войне Более четверти опрошенных - 26 процентов - назвали фильм «В бой идут одни старики» Леонида Быкова своей любимой картиной о Великой Отечественной войне.

Происшествия В Турции на заводе разлилось восемьдесят тонн жидкой стали Восемьдесят тонн жидкой стали разлилось на сталелитейном заводе на западе Турции, в результате 11 человек пострадали, сообщает газета Cumhuriyet.

Музыка Критик оценил шансы Сергея Лазарева на «Евровидении» Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что проблема песни Лазарева Scream в том, что ею нельзя эпатировать зрителей конкурса.

Политика Праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» началось в Киеве Тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк", начали движение организованной колонной по центру Киева по случаю Дня Победы.

Общество Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников «Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.

Политика Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Футбол Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.

Происшествия В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.

Происшествия На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.

Политика В Черногории двух россиян признали виновными в подготовке путча Высший суд Черногории признал двух россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова виновными в попытке путча в стране, их заочно приговорили к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно.

Происшествия Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".

Наука Осы способны вести себя так, будто они логически рассуждают Одна из возможностей состоит в том, что пчелы и осы отдают предпочтение разным типам когнитивных способностей, поскольку они ведут себя по-разному в обществе.