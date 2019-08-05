Футбол
Букмекеры: игроки ставят против «Краснодара» в матче с «Порту»Bookmaker-ratings.ru 11:30
Руслан Камболов
|28′
|39′
Данилу Перейра
|49′
Romário Baró
|56′
Romário Baró
Луис Диас
Маркус Берг
Ари
|62′
|63′
Хесус Корона
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
|66′
Руслан Камболов
Йоун Гудни Фьоулюсон
|72′
|74′
Тикиньо Соарес
Зе Луиш
|85′
Хесус Корона
Отавио
|89′
Сержиу Оливейра
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
7
Кабелла
3
Фьоулюсон
52
Вильена
10
Вандерсон
9
Ари
93
Сулейманов
32
Марчесин
18
Манафа
5
Маркано
3
Пепе
13
Теллес
25
Отавио
27
Оливейра
22
Перейра
7
Диас
11
Марега
20
Зе Луиш
Порту
Расстановка 4‑4‑2
В 20:00 «Краснодар» посоревнуется с «Порту» за проход в четвертый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Букмекеры рассказали, как ставят на матч российские игроки. По данным БК Parimatch, большинство игроков ставит против «Краснодара».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 22:37, Ашберн
Кино
Тарантино назвал любимый советский фильм
Обновлено в 22:16
Происшествия
В ДТП под Новороссийском внедорожник упал с обрыва вместе с автобусом
Число погибших в результате ДТП с автобусом под Новороссийском возросло до четырех, среди них двое детей.
Обновлено в 17:35
Гаджеты
На Apple подали в суд за прослушивание разговоров Siri
Поводом для иска стало то, что подрядчики компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы устройств Apple дают голосовому помощнику Siri.
Обновлено в 22:19
Авто
Дилеры дарят подарки при покупке Lada XRAY
В надежде спасти ситуацию модель оснастили вариатором, а дилеры начали дарить дорогие подарки покупателям.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Магадане застрелили медведя, зашедшего в центр города
Юный медведь зашел в Магадан, добежал до центра города и был застрелен у одной из школ, сообщили РИА Новости представители охотуправления правительства региона и управления МВД.
Обновлено в 21:04
Общество
Следователь требует завести уголовное дело на Сталина
Возбудить уголовное дело в отношении вождя СССР Иосифа Сталина требует бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов.
Обновлено в 21:01
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург
Обновлено в 08:20
Политика
Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 16:11
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение
Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.
Обновлено в 16:01
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
Солдат ВСУ лишился пальцев руки при взрыве дымовой шашки в Донбассе
"Разаренко получил взрывную травму, в результате которой ему были ампутированы три пальца правой кисти", — отметил Осадчий.
Обновлено в 20:39
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Политика
США рассчитывают на помощь Британии в борьбе с Ираном
Соединённые Штаты рассчитывают на помощь Великобритании в борьбе с Ираном, в том числе по вопросу свободы судоходства.
Обновлено в 14:19
Игры
В играх на платформах Microsoft, Nintendo и Sony будут указывать шансы выпадения предметов из лутбоксов
Sony, Nintendo и Microsoft согласились раскрывать редкость и шансы выпадения предметов из лутбоксов во всех новых играх, которые будут выходить на их платформах.
Обновлено в 12:51
Спорт
Объяснен расистский жест изобразившего азиатов тренера сборной России
Старший тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато изобразил радость победы команды в виде расистского жеста, растянув указательными пальцами веки.
Обновлено в 22:25
Наука
На Оркнейских островах нашли строение эпохи викингов
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
«Известия»: в российской армии создадут спецподразделения антихакеров
Минобороны РФ создаст особые подразделения для защиты "военного интернета".
Обновлено в 19:38
Политика
В бундестаге призвали благодарить русских
В бундестаге заявили, что немцы должны благодарить русских, которые предотвратили множественные убийства.
Обновлено в 21:50
Армия и оружие
Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в Курганской области
Обновлено в 19:19
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Шоу-бизнес
Ольгу Серябкину раскритиковали поклонники
Поклонники тут же раскритиковали поп-диву за новую прическу. Многим не понравилось, что Ольга предпочла длинным волосам короткую стрижку.
Обновлено в 22:33