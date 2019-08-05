Футбол

Букмекеры: игроки ставят против «Краснодара» в матче с «Порту»Bookmaker-ratings.ru 11:30

Краснодар — Порту
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Краснодар»
Руслан Камболов
28′
39′
Данилу Перейра
49′
Romário Baró
56′
Romário Baró
Луис Диас
Маркус Берг
Ари
62′
63′
Хесус Корона
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
66′
Руслан Камболов
Йоун Гудни Фьоулюсон
72′
74′
Тикиньо Соарес
Зе Луиш
85′
Хесус Корона
Отавио
89′
Сержиу Оливейра
В 20:00 «Краснодар» посоревнуется с «Порту» за проход в четвертый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Букмекеры рассказали, как ставят на матч российские игроки. По данным БК Parimatch, большинство игроков ставит против «Краснодара».
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