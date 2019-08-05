В 20:00 «Краснодар» посоревнуется с «Порту» за проход в четвертый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Букмекеры рассказали, как ставят на матч российские игроки. По данным БК Parimatch, большинство игроков ставит против «Краснодара».

Букмекеры: игроки ставят против «Краснодара» в матче с «Порту»

Все про Спорт ру

Происшествия В ДТП под Новороссийском внедорожник упал с обрыва вместе с автобусом Число погибших в результате ДТП с автобусом под Новороссийском возросло до четырех, среди них двое детей.

Гаджеты На Apple подали в суд за прослушивание разговоров Siri Поводом для иска стало то, что подрядчики компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы устройств Apple дают голосовому помощнику Siri.

Авто Дилеры дарят подарки при покупке Lada XRAY В надежде спасти ситуацию модель оснастили вариатором, а дилеры начали дарить дорогие подарки покупателям.

Происшествия В Магадане застрелили медведя, зашедшего в центр города Юный медведь зашел в Магадан, добежал до центра города и был застрелен у одной из школ, сообщили РИА Новости представители охотуправления правительства региона и управления МВД.

Общество Следователь требует завести уголовное дело на Сталина Возбудить уголовное дело в отношении вождя СССР Иосифа Сталина требует бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов.

Политика Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.

Политика Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

Общество ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.

Происшествия В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.

Футбол Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.

Общество Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

Политика США рассчитывают на помощь Британии в борьбе с Ираном Соединённые Штаты рассчитывают на помощь Великобритании в борьбе с Ираном, в том числе по вопросу свободы судоходства.

Игры В играх на платформах Microsoft, Nintendo и Sony будут указывать шансы выпадения предметов из лутбоксов Sony, Nintendo и Microsoft согласились раскрывать редкость и шансы выпадения предметов из лутбоксов во всех новых играх, которые будут выходить на их платформах.

Спорт Объяснен расистский жест изобразившего азиатов тренера сборной России Старший тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато изобразил радость победы команды в виде расистского жеста, растянув указательными пальцами веки.

Политика В бундестаге призвали благодарить русских В бундестаге заявили, что немцы должны благодарить русских, которые предотвратили множественные убийства.

Армия и оружие Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.