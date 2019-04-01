«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионовВести.Ru 17:08

Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.

«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов

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