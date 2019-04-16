Букмекеры: «Ювентус» пройдет «Аякс»Metaratings вчера в 13:01

Букмекерские компании считают, что туринский «Ювентус» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов по итогам противостояния с амстердамским «Аяксом».

Футбол «Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.

Общество НТВ решит судьбу ведущего Норкина и его программы Второго апреля телеведущий НТВ Андрей Норкин покинул эфир программы «Место встречи» посреди эфира.

Кино В российском прокате «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера Российский прокатчик фильма «запикал» слова нецензурной брани и слово «Гитлер», однако, оставив его в субтитрах.

Политика Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о новых требованиях штаба кандидата в президенты Петра Порошенко к проведению дебатов на стадионе «Олимпийский».

Политика Мёртвые утки убедили Трампа выслать российских дипломатов Аргументы директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел убедили президента США Дональда Трампа одобрить высылку 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».

Общество Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85 Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.

Общество Москалькова прокомментировала УДО Карауловой Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала условно-досрочное освобождение бывшей студентки философского факультета МГУ Варвары Карауловой.

Происшествия Сотрудники Нотр-Дама задержали прибытие пожарных на 23 минуты Парижская прокуратура, ведущая расследование пожара, в результате которого пострадал Нотр-Дам-де-Пари, пришла к выводу, что сотрудники собора вызвали экстренную службу с опозданием примерно на 23 минуты.

Космос Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео Геостационарный спутник связи Intelsat 29e разрушается на околоземной орбите.

Происшествия В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль собора Парижской Богоматери, сообщил во вторник глава Французской федерации строителей Жак Шаню.

Общество Второй лоукостер начнет летать в Москву из Улан-Удэ летом Как сообщил глава республики Бурятия Алексей Цыденов в «Фейсбуке», авиакомпания «Смартавиа» (ранее — «Нордавиа») начнет полеты со 2 июня.

Политика В Крыму назвали требования Киева по компенсации детскими играми Во вторник пресс-служба "Укрнафты" сообщила, что постоянный третейский суд в Гааге взыскал с России 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату имущества компании в Крыму.

Общество Семья Водяновой пожертвовала 200 млн евро на восстановление Нотр-Дама «Семья и группа не только жертвуют сумму 200 млн евро в фонд реконструкции Собора, но также предлагают государству и правительству любую посильную помощь своих лучших команд, включая специалистов с креативной, архитектурной и финансовой экспертизой, чтобы помочь в привлечении средств и работе по восстановлению», - написала Водянова в своем Instagram.

Наука Ученые выяснили причину крупнейшей катастрофы на Земле Самое массовое вымирание живых организмов за всю историю Земли было вызвано извержениями вулканов, выяснили ученые университета Цинциннати и Китайского университета геонаук, исследование которых опубликовано в журнале Nature Communications.

Политика МИД РФ отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал В МИД России заявили о том, что обращение в международную судебную инстанцию произошло, несмотря на предусмотренные международным правом, в том числе российско-украинскими договорами, возможности проведения двусторонних консультаций.

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Происшествия В деле полковника Захарченко обнаружили преступное сообщество В деле бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, может появиться статья об организации преступного сообщества.

Экономика Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.