Футбол
Букмекеры: «Ювентус» обыграет «Аякс» в матче Лиги чемпионовVprognoze.ru 11:57
Сегодня в 22:00 по московскому времени «Аякс» примет «Реал» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. «Аякс» проводит отличный сезон. На групповом этапе Лиги чемпионов амстердамский клуб занял второе место, пропустив перед собой только «Баварию».
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От «МЮ» и «Барселоны» напрасно ждут голевой феерии. Прогнозы на Лигу чемпионов
Sport24.ruвчера в 19:40
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:44, Ашберн
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