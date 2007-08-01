Футбол

Букмекеры: «Уфа» переиграет «Томь» в первом стыковом матчеODDS.ru 27 мая в 14:07

Уфа — Томь
сегодня
в 10:00
Чемпионат России. Переходный турнир
Стадион «Нефтяник»
Генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова позже заявила, что команда все равно будет играть с «Уфой» на победу.
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