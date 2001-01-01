Футбол

Букмекеры: Тоттенхэм уступит чемпионство ЛиверпулюБукмекеры.рф вчера в 09:02

Тоттенхэм — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Финал, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
2′
Мохамед Салах
58′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
62′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
Харри Уинкс
Лукас Моура
66′
Мусса Сиссоко
Эрик Дайер
74′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
81′
87′
Дивок Ориги
90′
Садио Мане
Джо Гомес
3 фото
Финальный матч Лиги чемпионов Тоттенхэм – Ливерпуль состоится в субботу 1 июня в 22:00 (МСК) на стадионе Ванда Метрополитано.
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