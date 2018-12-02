Сегодня в 19:30 по московскому времени пройдет первый матч четвертьфинала Кубка России, где «Спартак» примет «Урал». В ноябре екатеринбургский клуб одержал победу над «Спартаком» в рамках чемпионата России. «Спартак» уверенно начал сезон, но из-за внутренних конфликтов значительно сдал.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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