Футбол

Букмекеры: «Спартак» обыграет «Крылья Советов» в матче РПЛVprognoze.ru 07:45

Крылья Советов — Спартак
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Поединок 29-го тура состоится в Самаре. В матче первого тура «красно-белые» одержали уверенную победу со счетом 3:1.После 28 туров «Крылья Советов» находятся в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. От спасительной 12-й строчки команду отделяет три очка.
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