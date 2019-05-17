Футбол
Букмекеры: «Спартак» обыграет «Крылья Советов» в матче РПЛVprognoze.ru 07:45
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Поединок 29-го тура состоится в Самаре. В матче первого тура «красно-белые» одержали уверенную победу со счетом 3:1.После 28 туров «Крылья Советов» находятся в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. От спасительной 12-й строчки команду отделяет три очка.
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«Крылья Советов» — «Спартак» 18 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 29 тура РПЛ
КП - Самаравчера в 19:00
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