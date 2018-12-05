Футбол

Букмекеры: «Рубин» проиграет «Локомотиву» в Москве
Спорт БИЗНЕС Online
03:18

Локомотив — Рубин
сегодня
в 11:30
Кубок России, Четвертьфинал
Стадион «Локомотив»
Локомотив
Вратарь
1
Гильерме
  
Защитник
5
Бенедикт Хеведес
  
14
Ведран Чорлука
  
28
Борис Ротенберг
  
33
Соломон Кверквелия
  
Полузащитник
4
Мануэл Фернандеш
  
7
Гжегож Крыховяк
  
23
Дмитрий Тарасов
  
59
Алексей Миранчук
  
Нападающий
24
Эдер
  
84
Михаил Лысов
  
Рубин
Вратарь
21
Егор Бабурин
  
Защитник
5
Филип Уремович
  
12
Игорь Калинин
  
14
Владимир Гранат
  
44
Сесар Навас
  
80
Егор Сорокин
  
91
Виталий Устинов
  
Полузащитник
7
Вячеслав Подберезкин
  
18
Павел Могилевец
  
19
Хорен Байрамян
  
Нападающий
20
Сердар Азмун
  
Сегодня «Рубин» сыграет на выезде с «Локомотивом» в первом четвертьфинальном матче розыгрыша Кубка России. По мнению букмекеров, москвичи – фавориты в этой встрече. Коэффициент на победу команды Юрия Сёмина – 2.00.
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