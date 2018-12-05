Футбол
Локомотив
|Вратарь
1
|Защитник
5
14
28
33
|Полузащитник
4
7
23
59
|Нападающий
24
84
Рубин
|Вратарь
21
|Защитник
5
12
14
44
80
91
|Полузащитник
7
18
19
|Нападающий
20
Сегодня «Рубин» сыграет на выезде с «Локомотивом» в первом четвертьфинальном матче розыгрыша Кубка России. По мнению букмекеров, москвичи – фавориты в этой встрече. Коэффициент на победу команды Юрия Сёмина – 2.00.
Спорт БИЗНЕС Online03:18
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