Футбол
Букмекеры: Португалия станет первым победителем Лиги нацийMetaratings 07:57
Лига наций УЕФА, Финал
Стадион «Драган»
Букмекерские компании назвали фаворита финального матча Лиги наций УЕФА между сборными Нидерландов и Португалии. дает на победу Португалии в турнире. Вероятность завоевания титула голландцами оценивается коэффициентом 2,32. На победу португальцев в основное время матча можно поставить за 2,26.
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Португалия - Нидерланды ~ прогноз на финал Лиги Наций: португальцы вновь нацелились на титул?
Sport-placeвчера в 03:28
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:37, Ашберн
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