Букмекеры: Португалия станет первым победителем Лиги нацийMetaratings 07:57

Букмекерские компании назвали фаворита финального матча Лиги наций УЕФА между сборными Нидерландов и Португалии. дает на победу Португалии в турнире. Вероятность завоевания титула голландцами оценивается коэффициентом 2,32. На победу португальцев в основное время матча можно поставить за 2,26.

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