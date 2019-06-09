Футбол

Букмекеры: Португалия станет первым победителем Лиги нацийMetaratings 07:57

Португалия — Нидерланды
сегодня
в 14:45
Лига наций УЕФА, Финал
Стадион «Драган»
Букмекерские компании назвали фаворита финального матча Лиги наций УЕФА между сборными Нидерландов и Португалии. дает на победу Португалии в турнире. Вероятность завоевания титула голландцами оценивается коэффициентом 2,32. На победу португальцев в основное время матча можно поставить за 2,26.
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