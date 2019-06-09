Футбол

Нидерланды и Португалия начали матч финала Лиги НацийНева Спорт 14:45

Португалия — Нидерланды
1 – 0
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Финал, сегодня
Стадион «Драган»
46′
Райан Бабел
Куинси Промес
60′
Стивен Бергвейн
Донни ван де Бек
Гонсалу Гедеш
60′
Гонсалу Гедеш
Рафа Силва
75′
81′
Мартен де Рон
Люк де Йонг
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
81′
88′
Дензел Думфрис
90′+1′
Вирджил ван Дейк
Вильям Карвалью
Рубен Невеш
90′+3′
Сборные Голландии и Португалии начали матч финала розыгрыша Лиги наций. Игра проходит на стадионе «Драгау» в Порту, Португалия. Главный арбитр встречи — испанец Ундиано Мальенко.
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