Нидерланды и Португалия начали матч финала Лиги НацийНева Спорт 14:45

Сборные Голландии и Португалии начали матч финала розыгрыша Лиги наций. Игра проходит на стадионе «Драгау» в Порту, Португалия. Главный арбитр встречи — испанец Ундиано Мальенко.

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Общество Россиян ждет сокращенная рабочая неделя Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.

Музыка Стас Барецкий пообещал возглавить «Ленинград» после Шнурова Шоумен Стас Барецкий заявил, что готов стать новым фронтменом группы «Ленинград» и заменить Сергея Шнурова, который ранее объявил о роспуске коллектива.

Футбол Португалия стала первым победителем Лиги наций Автором единственного гола матча стал Гонсалу Гедеш. Сборная Португалии стала первым победителем розыгрыша Лиги наций.

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Спорт Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.

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