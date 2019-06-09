Футбол
Букмекеры: Португалия обыграет Нидерланды в финале Лиги нацийVprognoze.ru 11:50
Лига наций УЕФА, Финал
Стадион «Драган»
Португалия
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Патрисиу
20
Семеду
4
Диаш
6
Фонте
5
Геррейру
16
Фернандеш
13
Перейра
10
Силва
14
Карвалью
17
Гедеш
7
Роналду
1
Силлесен
22
Думфрис
3
Де Лигт
4
ван Дейк
17
Блинд
15
де Рон
8
Вейналдум
21
Де Йонг
7
Бергвейн
10
Депай
9
Бабел
Нидерланды
Расстановка 4‑2‑1‑3
Сегодня в 21:45 по московскому времени состоится финальный матч Лиги наций, в котором сыграют Португалия и Нидерланды. Сборная Португалии выиграла свою группу в Лиге наций, не потерпев ни одного поражения.
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Португалия - Нидерланды ~ прогноз на финал Лиги Наций: португальцы вновь нацелились на титул?
Sport-placeвчера в 03:28
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:36, Ашберн
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