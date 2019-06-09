Футбол

Букмекеры: Португалия обыграет Нидерланды в финале Лиги нацийVprognoze.ru 11:50

Португалия — Нидерланды
сегодня
в 14:45
Лига наций УЕФА, Финал
Стадион «Драган»
Португалия
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Патрисиу
  
20
Семеду
  
4
Диаш
  
6
Фонте
  
5
Геррейру
  
16
Фернандеш
  
13
Перейра
  
10
Силва
  
14
Карвалью
  
17
Гедеш
  
7
Роналду
  
1
Силлесен
  
22
Думфрис
  
3
Де Лигт
  
4
ван Дейк
  
17
Блинд
  
15
де Рон
  
8
Вейналдум
  
21
Де Йонг
  
7
Бергвейн
  
10
Депай
  
9
Бабел
  
Нидерланды
Расстановка 4‑2‑1‑3
Сегодня в 21:45 по московскому времени состоится финальный матч Лиги наций, в котором сыграют Португалия и Нидерланды. Сборная Португалии выиграла свою группу в Лиге наций, не потерпев ни одного поражения.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Португалия — Голландия. Видеотрансляция, смотреть онлайн. Финал Лиги наций

Sport24.ru12:46

Экспресс дня 9 июня. Прогнозы и ставки на футбол

LiveSport.ru02:35

Сегодня в Порту пройдет финальный матч футбольной Лиги Наций

Эхо Москвы03:00

Португалия — Нидерланды: прогноз Егора Титова на финал Лиги наций

Чемпионат12:20

Лига наций. Финал. Португалия против Голландии. Видеотрансляция и текстовая трансляция – в 21:45

Sports.ru05:00

Португалия - Нидерланды ~ прогноз на финал Лиги Наций: португальцы вновь нацелились на титул?

Sport-placeвчера в 03:28

Промес vs Криштиану. Кто выиграет первую Лигу наций?

Спорт-Экспресс07 июня в 17:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:36, Ашберн
Происшествия

В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра

Обновлено в 11:52
Политика

Президентские выборы завершились в Казахстане

Внеочередные выборы президента Казахстана завершилось на территории страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:05
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Общество

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.
Обновлено в 12:30
Наука

Названы главные угрозы для человечества

Эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида являются основными угрозами жизни человечества, считают исследователи из маркетингового агентства Blueclaw в Великобритании.
Обновлено в 08:20
Общество

С начала ЕГЭ-2019 с экзаменов удалили более 500 нарушителей

С начала основного периода Единого госэкзамена (ЕГЭ-2019) более 500 нарушителей были удалены с экзаменов за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
Обновлено в 04:25
Политика

Порошенко запутался в обвинениях в адрес России

Бывший президент Украины Петр Порошенко запутался в обвинениях против России во время выступления на съезде партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 10:33
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 13:24
Происшествия

В Польше шесть человек погибли в массовом ДТП с грузовиком

В результате массового ДТП погибло шесть человек и 11 ранены.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей РФ и США

Кадры инцидента, произошедшего ранее с участием боевых кораблей РФ и США в Восточно-Китайском море, опубликовали в Twitter.
Обновлено 07 июня в 09:56
Спорт

Сборная России обыграла итальянцев в волейбольной Лиге наций

Обновлено в 12:26
Общество

Жители Киселёвска попросили убежища в Канаде

Обновлено в 10:52
Наука

Во Франции обнаружен камень с рисунком, которому более 12 тысяч лет

Во Франции обнаружили доисторический камень, возраст которого примерно составляет 12 тысяч лет, с нанесенными на нем рисунками лошади и других животных.
Обновлено вчера в 15:50
Шоу-бизнес

Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка

Отечественный режиссер Валерия Гай Германика снова беременна и ожидает появления на свет третьего ребенка.
Обновлено в 12:27
Общество

Роспотребнадзор проверит средство «Крот» на соответствие ГОСТу

«Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и соответствие этикетки товара классу опасности, а также требованиям и нормам ГОСТа», — указано в тексте.
Обновлено в 14:25
Единоборства

Головкин нокаутировал Стива Роллса в США

Казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал канадского бойца Стива Роллса в Нью-Йорке. Нокаут произошел в четвертом раунде.
Обновлено в 03:00
Теннис

Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»

Обновлено в 12:29
Спорт

Российские ватерполистки не смогли выйти в финал Мировой лиги

Обновлено вчера в 20:14
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Авто

В Сети появились рендеры новой Skoda Octavia 2020 года

Недавно в Сети появился рендер нового чешского авто Skoda Octavia, созданный дизайнерами на основе шпионских снимков.
Обновлено вчера в 09:42
Общество

В России ужесточили наказание за воровство электричества

Обновлено в 02:30
Общество

В Москве зафиксирован температурный рекорд 1999 года

Температура воздуха на столичной метеостанции ВДНХ достигла +31 °С. В последний раз такая жаркая погода 9 июня была зафиксирована в 1999 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Обновлено в 11:36
Спорт

IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Обновлено в 07:55
Армия и оружие

Российский Т-14 «Армата» стал лидером в рейтинге лучших танков в мире

Аналитики издания World Digital News составили рейтинг лучших танков мира, расположив на первом месте российский Т-14 «Армата».
Обновлено в 09:51
Общество

Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге

Обновлено в 11:00
Происшествия

В морском университете в Новороссийске произошел пожар

Обновлено в 14:25
Футбол

На турнире в Греции игроки «Бешикташа» U16 сняли проституток в отель

В ночь перед дебютной игрой футболисты «Бешикташа» сняли проституток прямо в отель, где базировалась их команда.
Обновлено в 10:39
Общество

Власти Солсбери решили выкупить дом Скрипаля

По словам Канингема, соседи Скрипалей опасаются, что дом купят люди, которые захотят сделать деньги на истории отравления в Солсбери и превратят его в гостиницу.
Обновлено в 13:54
Политика

Нюта Федермессер выдвинулась в депутаты Мосгордумы от 43 округа

На сайте Московской городской избирательной комиссии появились сведения о том, что глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер стала кандидатом в депутаты Мосгордумы от 43 округа - Хамовники, Арбат, Пресня.
Обновлено в 11:19
Общество

Украинский блогер показал, сколько на самом деле туристов в Крыму

Обновлено в 09:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное