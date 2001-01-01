Футбол

В финале Лиги наций сыграют Нидерланды и ПортугалияКоммерсантъ 06 июня в 17:23

Португалия — Нидерланды
1 – 0
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Финал, вчера
Стадион «Драган»
46′
Райан Бабел
Куинси Промес
60′
Стивен Бергвейн
Донни ван де Бек
Гонсалу Гедеш
60′
Гонсалу Гедеш
Рафа Силва
75′
81′
Мартен де Рон
Люк де Йонг
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
81′
88′
Дензел Думфрис
90′+1′
Вирджил ван Дейк
Вильям Карвалью
Рубен Невеш
90′+3′
Португалия сыграет с Нидерландами в финальном матче футбольной Лиги наций. В ночь на 7 июня во втором полуфинале голландцы обыграли англичан.
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