В финале Лиги наций сыграют Нидерланды и ПортугалияКоммерсантъ 06 июня в 17:23

Португалия сыграет с Нидерландами в финальном матче футбольной Лиги наций. В ночь на 7 июня во втором полуфинале голландцы обыграли англичан.

В финале Лиги наций сыграют Нидерланды и Португалия

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