Футбол
Букмекеры: «Манчестер Юнайтед» Сульшера победит «Челси» ЛэмпардаODDS.ru 01:15
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Букмекеры Winline фаворитом предстоящего матча считают подопечных Сульшера, оценивая победу «красных дьяволов» коэффициентом 2.20, а успех «аристократов» - 3.57. Ничья представлена показателем 3.38.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:38, Вашингтон
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