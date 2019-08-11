Футбол

Букмекеры: «Манчестер Юнайтед» Сульшера победит «Челси» ЛэмпардаODDS.ru 01:15

Манчестер Юнайтед — Челси
сегодня
в 11:30
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Букмекеры Winline фаворитом предстоящего матча считают подопечных Сульшера, оценивая победу «красных дьяволов» коэффициентом 2.20, а успех «аристократов» - 3.57. Ничья представлена показателем 3.38.
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