Футбол
Букмекеры: «Локомотив» возьмет Кубок РоссииODDS.ru 13:30
На победу «железнодорожников» в основное время букмекер Winline принимает ставки за коэффициент 1,74. Ничья оценивается в 3,50, победа «Урала» идет за 5,63. В общей победе команды Юрия Семина букмекер не сомневается – на победу «Локомотива» в Кубке России коэффициент 1,32.
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«Локомотив» — «Урал»: ставки, прогнозы и коэффициенты букмекеров на матч 22 мая 2019 года
Bookmaker-ratings.ruвчера в 05:30
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 14:42, Ашберн
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