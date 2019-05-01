Букмекеры: «Локомотив» возьмет Кубок РоссииODDS.ru 13:30

На победу «железнодорожников» в основное время букмекер Winline принимает ставки за коэффициент 1,74. Ничья оценивается в 3,50, победа «Урала» идет за 5,63. В общей победе команды Юрия Семина букмекер не сомневается – на победу «Локомотива» в Кубке России коэффициент 1,32.

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