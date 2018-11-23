Футбол
Сегодня в 20:30 по московскому времени «Локомотив» сыграет с «Уралом» в матче чемпионата России. Поединок 15-го тура состоится в Москве. «Локомотив» не лучшим образом начал этот сезон, но со временем набрал форму и сейчас занимает третью строчку турнирного зачета РПЛ, набрав 25 очков.
Vprognoze.ru09:51
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Футбол
Защитник ЦСКА Фернандес играет в защитном шлеме в матче с «Ахматом»
Защитник ЦСКА Марио Фернандес, вышедший в стартвом составе армейцев в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом», играет в защитном шлеме.
Обновлено в 11:16
Футбол
Дортмундская «Боруссия» выкупила контракт игрока «Барселоны»
Дортмундская "Боруссия" выкупила у "Барселоны" права на нападающего Пако Алькасера, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:10
Футбол
«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в молодежном первенстве
Обновлено в 07:18
Футбол
«Барселона» заинтересовалась футболистом «Зенита»
По данным издания, руководство каталонского клуба готово предложить футболисту «Зенита» лишь краткосрочный контракт, поскольку летом команда планирует приобрести защитника «Аякса» Маттейса де Лигта.
Обновлено в 11:13
Футбол
Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»
Обновлено в 10:19
Футбол
Маурицио Сарри: «Надеюсь, Азар продлит контракт с „Челси“»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что не знает, как обстоят дела с контрактом нападающего "синих" Эдена Азара.
Обновлено в 11:00
Футбол
Тевес спас выбежавшего на поле болельщика от охраны
Форвард "Боки Хуниорс" Карлос Тевес спас выбежавшего на поле болельщика от охраны.
Обновлено в 10:53
Футбол
Моуринью: неправда, что Касильяс не конфликтовал со мной в «Реале»
Касильяс сказал, что никогда не конфликтовал со мной, но это неправда.
Обновлено в 11:00
Футбол
Президент «Анжи» назвал Emirates потенциальным спонсором клуба
Президент команды Осман Кадиев заявил в интервью изданию, что в клубе ведут переговоры с потенциальными спонсорами, а также рассчитывают на финансовую помощь от правительства Дагестана.
Обновлено в 09:49
Футбол
«Милан» может отказаться от выкупа Игуаина у «Ювентуса»
Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин летом может вернуться в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 08:06
Футбол
Моуринью: «Шоу, Марсьялю и Рэшфорду не хватает зрелости»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о главной проблеме молодых звезд «дьяволов».
Обновлено в 10:44
Футбол
Эльмир Набиуллин: «Шальке» помог нам подготовиться к «Ростову»
Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин рассказал, как провел паузу в чемпионате, а также поделился мнением о ближайшем сопернике петербургской команды в РПЛ — «Ростове».
Обновлено в 06:25
Футбол
Сол Кэмпбелл может возглавить клуб четвертого дивизиона Англии
44-летний англичанин ведет переговоры с клубом второй футбольной лиги Англии «Макклсфилд Таун».
Обновлено в 10:35
Футбол
Менди пропустит до трёх месяцев после операции на колене
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что защитник Бенжамен Менди пропустит от 10 до 12 недель после операции на правом колене.
Обновлено в 11:12
Футбол
Оклад Мане в «Ливерпуле» вырос до 150 тыс. фунтов в неделю
Стали известны условия нового соглашения полузащитника Садьо Мане с «Ливерпулем». Контракт с 26-летним сенегальцем продлен до 2023 года.
Обновлено в 02:57