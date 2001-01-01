Футбол

Букмекеры: «Локомотив» обыграет «Ростов» в первом полуфинальном матче Кубка РоссииVprognoze.ru вчера в 10:25

Локомотив — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Кубок России, Полуфинал, вчера
Стадион «Локомотив»
Соломон Кверквелия
29′
50′
Роман Еременко
Дмитрий Баринов
54′
Мануэл Фернандеш
Хвича Кварацхелия
57′
Антон Миранчук
68′
72′
Бактиер Зайнутдинов
Данил Глебов
73′
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
Федор Смолов
Эдер
74′
83′
Ивелин Попов
Ведран Чорлука
83′
Эдер
85′
86′
Роман Еременко
Антонсен Норманн
90′+6′
Арсений Логашов
Сегодня в 19:30 по московскому времени «Локомотив» встретится с «Ростовом» в первом полуфинальном матче Кубка России. В октябре «железнодорожники» обыграли донскую команду со счетом 2:1 в рамках чемпионата России.
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