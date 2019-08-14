Футбол

Букмекеры: «Ливерпуль» обыграет «Челси» в Суперкубке УЕФАVprognoze.ru 10:27

Ливерпуль — Челси
сегодня
в 15:00
Суперкубок УЕФА, Финал
Стадион «Инёню»
Сегодня в 22:00 по московскому времени «Ливерпуль» встретится с «Челси» в поединке за Суперкубок УЕФА. Поединок пройдет в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк». «Ливерпуль» в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финальном матче «Тоттенхэм».
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