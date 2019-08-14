Футбол

Букмекеры: «Ливерпуль» обыграет «Челси» в Суперкубке УЕФАVprognoze.ru 10:27

Ливерпуль — Челси
2 – 2
5 : 4 по пенальти
Суперкубок УЕФА, Финал, сегодня
Стадион «Инёню»
36′
Оливье Жиру
Алекс Окслейд-Чемберлен
Роберто Фирмино
46′
Садио Мане
48′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
64′
74′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
74′
Кристиан Пулишич
Мэйсон Маунт
79′
Сесар Аспиликуэта
85′
Андреас Бодткер Кристенсен
Фикайо Томори
Джордан Хендерсон
85′
Эндрю Робертсон
Трент Арнолд
91′
Садио Мане
95′
101′
Жоржиньо
101′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Садио Мане
Дивок Ориги
103′
Трент Арнолд
107′
П
Сегодня в 22:00 по московскому времени «Ливерпуль» встретится с «Челси» в поединке за Суперкубок УЕФА. Поединок пройдет в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк». «Ливерпуль» в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финальном матче «Тоттенхэм».
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