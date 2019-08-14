Сегодня в 22:00 по московскому времени «Ливерпуль» встретится с «Челси» в поединке за Суперкубок УЕФА. Поединок пройдет в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк». «Ливерпуль» в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финальном матче «Тоттенхэм».

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Футбол Зидан может покинуть «Реал» из-за срыва трансфера Погба Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост из-за срыва трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Политика Минприроды предлагает бизнесу брать под охрану леса Министерство природных ресурсов и экологии России предлагает разбивать лес на сектора и закрепить ответственность за его сохранность за конкретной компанией.

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