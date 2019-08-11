Футбол

Букмекеры: Лэмпард проиграет дебютный матч в «Челси»Metaratings 05:34

Манчестер Юнайтед — Челси
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
18′
36′
Курт Зума
Джесси Лингард
48′
53′
Жоржиньо
57′
Тэмми Абрахам
58′
Росс Баркли
Кристиан Пулишич
Антони Марсьяль
65′
66′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
Маркус Рэшфорд
67′
Виктор Линделеф
69′
73′
Жоржиньо
Н'Голо Канте
Андреас Перейра
Дэниел Джеймс
74′
Антони Марсьяль
80′
Дэниел Джеймс
81′
Маркус Рэшфорд
Мэйсон Гринвуд
86′
Джесси Лингард
Хуан Мата
86′
90′
Н'Голо Канте
11 августа состоится поединок «Челси» против «Манчестер Юнайтед» в первом туре АПЛ, который будет дебютным для Фрэнка Лэмпарда на посту наставника лондонцев. Встреча будет выездной для «Челси».
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