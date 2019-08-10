Футбол
Букмекеры: Лэмпард проиграет дебютный матч в «Челси»Metaratings 05:34
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
|18′
|36′
Курт Зума
|44%
|Владение мячом
|56%
|76%
|Процент точных передач
|85%
|1
|Удары в сторону ворот
|4
|2
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|–
|1
|Угловые
|1
|5
|Отборы
|4
|6
|Фолы
|6
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
1
Де Хеа
29
Уан-Биссака
2
Линделёф
5
Магуайр
23
Шоу
14
Лингард
6
Погба
15
Перейра
39
Мактомини
10
Рэшфорд
9
Марсьяль
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
4
Кристенсен
15
Зума
33
Палмьери
11
Педро
5
Жоржиньо
19
Маунт
17
Ковачич
8
Баркли
9
Абрахам
Челси
Расстановка 4‑5‑1
11 августа состоится поединок «Челси» против «Манчестер Юнайтед» в первом туре АПЛ, который будет дебютным для Фрэнка Лэмпарда на посту наставника лондонцев. Встреча будет выездной для «Челси».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:06, Вашингтон
Политика
Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.
Обновлено в 05:09
Общество
В российских колледжах исчезнут почти сто специальностей
В следующем году из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования могут исчезнуть почти сто позиций.
Обновлено в 04:34
Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 12:00
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Религия
Мусульмане Ставрополья отмечают Курбан-байрам
Мусульман Ставрополья поздравил губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.
Обновлено в 06:09
Происшествия
На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества
Обновлено в 08:06
Политика
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Елизавета II сделала «самые острые» за 67 лет заявления
Обновлено в 09:12
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике
Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено вчера в 05:41
Армия и оружие
В ДНР заявили о приближении ВСУ к Донецкой фильтровальной станции
Сообщается, что силы ВСУ оборудуют позиции в 200 метрах от станции.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Политика
Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам
Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.
Обновлено в 06:05
Общество
Почти 50 тысяч человек пришли на митинг в Москве
Со сцены на проспекте Сахарова прозвучали требования свободных и честных выборов.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие
КНДР заявила об испытаниях «нового оружия»
10 августа Северная Корея провела испытания «нового оружия», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
ФБР расследует обстоятельства смерти миллиардера Эпштейна
Ранее АВС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что в федеральной тюрьме в Нижнем Манхэттене скончался миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук женится на Паулине Андреевой
Стоит отметить, что в 2016 году уже появлялась информация о готовящейся свадьбе Бондарчука и Андреевой.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено в 11:07
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Обновлено 09 августа в 16:13
Шоу-бизнес
Влад Топалов старался воплотить все свадебные мечты Регины Тодоренко
Организацией мероприятия занималась сестра исполнителя Алина Топалова, в недавнем интервью рассказавшая, что брат старательно исполнял все свадебные мечты своей избранницы, чем очень поразил её.В начале декабря минувшего года в семье Влада Топалова и Регины Тодоренко родился первенец Михаил, а незадолго до этого пара официально оформила отношения в ЗАГСе.
Обновлено в 11:45
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
Водитель маршрутки в Ставрополе ударил пассажирку из-за трех рублей
Водитель маршрутки ударил пассажирку из-за того, что она заплатила за проезд на три рубля меньше, чем требовалось, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 09:44