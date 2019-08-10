Футбол

Букмекеры: Лэмпард проиграет дебютный матч в «Челси»Metaratings 05:34

Манчестер Юнайтед — Челси
1 – 0
1-й тайм
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
18′
36′
Курт Зума
1 фото
11 августа состоится поединок «Челси» против «Манчестер Юнайтед» в первом туре АПЛ, который будет дебютным для Фрэнка Лэмпарда на посту наставника лондонцев. Встреча будет выездной для «Челси».
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Букмекеры: Лэмпард проиграет дебютный матч в «Челси»

Metaratings05:34

«Манчестер Юнайтед» – «Челси»: центральный матч тура

Все про Спорт рувчера в 12:31
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