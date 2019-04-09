Букмекеры: 82% ставок сделано на победу Арсенала над НаполиБукмекеры.рф 09:33

Начало матча запланировано на 22:00 МСК 12-го марта. Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Арсенала – 82% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 6% ставок, а на победу Наполи принято 12% ставок.

Букмекеры: 82% ставок сделано на победу Арсенала над Наполи

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