Футбол

Букмекеры: 79% ставок сделано на победу Манчестер Сити над Челси
Букмекеры.рф
вчера в 01:00

Начало матча запланировано на 20:30 МСК 8-го декабря. Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Манчестер Сити - 79% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 7% ставок, а на победу Челси принято 14% ставок.
Букмекеры.рфвчера в 01:00

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