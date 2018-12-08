Футбол

Букмекеры: 79% ставок сделано на победу Манчестер Сити над Челси
Букмекеры.рф
01:00

Челси — Манчестер Сити
сегодня
в 12:30
Чемпионат Англии
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Начало матча запланировано на 20:30 МСК 8-го декабря. Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Манчестер Сити - 79% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 7% ставок, а на победу Челси принято 14% ставок.
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