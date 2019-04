Букмекеры: 76% ставок сделано на победу Милана над ЛациоБукмекеры.рф 06:01

Геймдизайнер и сценарист Крис Авеллон (Fallout: New Vegas, Neverwinter Nights 2, Knoght of old Republic, Pathfinder) в интервью изданию VG247 рассказал, какой могла бы получиться третья часть KOTOR, если бы Obsidian всё же взялась за её разработку.