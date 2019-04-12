Букмекеры: 76% ставок сделано на победу Милана над ЛациоБукмекеры.рф 06:01

Начало матча запланировано на 21:30 МСК 13-го апреля. Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Милан – 76% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 11% ставок, а на победу Лацио принято 13% ставок.

Букмекеры: 76% ставок сделано на победу Милана над Лацио

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