Футбол
Букмекеры: 76% ставок сделано на победу Милана над ЛациоБукмекеры.рф 06:01
Начало матча запланировано на 21:30 МСК 13-го апреля. Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Милан – 76% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 11% ставок, а на победу Лацио принято 13% ставок.
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«Рома» — «Удинезе». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч 32 тура чемпионата Италии 13 апреля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 19:58
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