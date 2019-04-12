Букмекеры: 76% ставок сделано на победу Милана над ЛациоБукмекеры.рф 06:01

Начало матча запланировано на 21:30 МСК 13-го апреля. Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Милан – 76% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 11% ставок, а на победу Лацио принято 13% ставок.

Букмекеры: 76% ставок сделано на победу Милана над Лацио

Все про Спорт ру

Происшествия Правозащитник Павел Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы Известный правозащитник, член Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий ночью устроил стрельбу в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Наука Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.

Происшествия В Тюмени отменен режим контртеррористической операции Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.

Спорт Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Хоккей Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА и уедут в НХЛ Нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков покинули петербургский СКА. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Автоспорт Квят: выступление в квалификации Гран-при Китая было лучшим в сезоне Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят назвал свое выступление в квалификации Гран-при Китая лучшим в текущем сезоне "Формулы-1".

Экономика Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.

Политика Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.

Единоборства Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.

Игры Китана официально пополнила ростер Mortal Kombat 11 — представлен новый трейлер Несколько дней назад появился рекламный ролик Mortal Kombat 11, где Скорпион сражался с Китаной, хотя к тому моменту её ещё официально не подтвердили — теперь, впрочем, всё уже действительно официально.

Шоу-бизнес 55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.

Общество Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой» Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".

Политика Министр юстиции Германии назвала Россию долговременным партнером В поддержку укрепления долгосрочных отношений с Россией высказалась в интервью телеканалу RT (немецкая версия) министр юстиции Германии и основной кандидат от партии СДПГ на выборах в Европарламент Катарина Барли.

Политика Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.

Путешествия Названы главные ошибки потерявшихся во время похода туристов Важно рассказать о планируемом маршруте людям, которым турист доверяет: оставить карты местности, план поездки, время пребывания в разных местах.

Происшествия В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.

Авто Названы главные критерии выбора автомобиля Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.

Финансы Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себе Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Экономика ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.

Происшествия У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.

Политика Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.