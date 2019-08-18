"Спартак" и ЦСКА сразятся между собой в главном матче 6-го тура РПЛ. "Газета.Ru" - о главных вопросах предстоящего московского дерби. Оправдаться за прошлый сезон Встреча в рамках 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в новейшей истории страны станет для обеих команд уже 63-й во всех турнирах.

«Спартак» и ЦСКА сразятся в московском дерби

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