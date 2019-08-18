Футбол
«Спартак» и ЦСКА сразятся в московском дербиГазета.Ru 01:55
"Спартак" и ЦСКА сразятся между собой в главном матче 6-го тура РПЛ. "Газета.Ru" - о главных вопросах предстоящего московского дерби. Оправдаться за прошлый сезон Встреча в рамках 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в новейшей истории страны станет для обеих команд уже 63-й во всех турнирах.
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У ЦСКА большие проблемы перед дерби. Объясняем, почему «Спартак» — не аутсайдер
Матч ТВ17 августа в 07:22
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:41, Ашберн
Происшествия
Албуров: В спецприемниках воруют на питании для заключенных
В спецприемниках воруют на питании для заключенных.
Обновлено в 05:30
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась пробовать украинский каравай
Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев.
Обновлено в 04:26
Политика
В России призвали Украину снять продуктовую блокаду Крыма
Фермеры Херсонской и Николаевской областей Украины недовольны отсутствием торговли с Крымом, поэтому Киеву следует снять продуктовую блокаду с полуострова.
Обновлено в 04:51
Политика
Стало известно, какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон
Президент России Владимир Путин сегодня, 19 августа, посетит Францию с рабочим визитом и встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 00:29
Футбол
Вукоевич объяснил, почему он перешел из киевского «Динамо» в «Спартак»
Тренер молодежной сборной Хорватии, бывший полузащитник киевского «Динамо» Огнен Вукоевич рассказал о переходе в «Спартак».
Обновлено в 06:13
Здоровье
В России увеличилось число больных гастритом
В России за последние пять лет на 7% увеличилось число жителей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).
Обновлено вчера в 23:02
Энергетика
Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики
Вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в конце июля направил письмо на имя президента России Владимира Путина с предложением усилить конкуренцию при разработке арктического шельфа за счет привлечения иностранных и частных компаний — сообщает РБК.
Обновлено в 04:00
Общество
YouTube заблокировал ролик с оскорблением флага России
Ранее в Роскомнадзоре отмечали, что Google проигнорировал три запроса ведомства об удалении в YouTube контента с оскорблением госсимволов России.
Обновлено в 06:29
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Сирийские ВВС атаковали турецкий военный конвой в провинции Идлиб, сообщило DHA.
Обновлено в 06:09
Здоровье
Генпрокуратура рассказала о гибели четырех заключенных из-за неправильного лечения и отказов в медицинской помощи
Генпрокуратура рассказала о гибели четырех заключенных из-за неправильного лечения и отсутствия медицинской помощи.
Обновлено в 04:49
Политика
Дума в октябре вернется к обсуждению работы новостных агрегаторов
Депутаты Госдумы всесторонне изучат работу агрегаторов с новостями, обсудят эту тему со СМИ и экспертами, чтобы вернуться к этой теме в октябре.
Обновлено в 05:32
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
Обновлено в 05:47
Финансы
Официальный курс евро взлетел на 73 копейки
Официальный курс европейской валюты на вторник, 20 августа, вырос на 72,57 коп. и составил 73,9484 руб. Об этом говорится на официальном сайте Банка России.
Обновлено в 05:54
Политика
ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию
Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Путешествия
Армения стала самым популярным заграничным направлением среди россиян
Россияне для поездок за границу чаще всего выбирают Армению — второе лето подряд эта страна возглавляет топ-3 самых популярных зарубежных направлений.
Обновлено в 01:27
Экономика
В 2020 году в России повысят минимальный размер оплаты труда
С 1 января следующего года минимальный размер оплаты труда в России может составить 12 130 рублей.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Киркоров оплатил все штрафы ГИБДД, заявил директор певца
Обновлено в 05:42
Политика
Медведев призвал избегать повторения ЧП с «Дружбой»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба» принес России репутационные издержки и убытки.
Обновлено в 05:50
Здоровье
Американка неожиданно родила тройню, думая, что у нее камни в почках
Жительница Южной Дакоты (США) Даннет Глитц попала в больницу, думая, что у ее камни в почках, а стала многодетной мамой, сообщает интернет-версия телекомпании РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Сын пары, 4-летний Александр, останется в Москве с матерью Катиной.
Обновлено в 05:28
Политика
Давший интервью российскому телеканалу Филарет не увидел в этом греха
В интервью телеканалу «Россия 24», запись которого обнародована на YouTube, Филарет раскритиковал содержание томоса об автокефалии единой Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 06:30
Наука
В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
Почему на Аляске обеспокоены действиями России в Арктике
Действия России в Арктике ведут к «милитаризации» региона. Так считает сенатор от штата Аляска Дэн Салливан.
Обновлено вчера в 01:01
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41