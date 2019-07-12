Футбол
Букмекеры: 52% ставок сделано на победу «Арсенала» над «Динамо»Букмекеры.рф 04:06
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
|16′
Мигел Филипе Кардозу
|41′
Мигел Филипе Кардозу
|58′
Заурбек Плиев
|61′
Роман Евгеньев
|71′
Мигел Филипе Кардозу
Кирилл Панченко
Lameck Banda
Александру Тудорие
|73′
|80′
Артур Юсупов
Самба Соу
Гия Григалава
|84′
|87′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
36
Левашов
9
Комбаров
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
11
Ткачев
70
Костадинов
23
Горбатенко
30
Tudorie
10
Кангва
22
Лесовой
1
Шунин
2
Морозов
44
Шуньич
24
Евгеньев
3
Плиев
8
Панченко
27
Соу
11
Шиманьский
5
Тетте
22
Жоаозиньо
20
Грулев
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
Начало матча запланировано на 20:00 МСК 12-го июля. Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Арсенала – 52% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 21% ставок, а на победу Динамо принято 27% ставок.
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РФПЛ: Прогноз на дебютный матч сезона 2019/2020 «Арсенал» – «Динамо» 12 июля
LoginCasino.com09 июля в 10:15
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:26, Ашберн
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