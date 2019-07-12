Начало матча запланировано на 20:00 МСК 12-го июля. Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Арсенала – 52% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 21% ставок, а на победу Динамо принято 27% ставок.

Букмекеры: 52% ставок сделано на победу «Арсенала» над «Динамо»

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