Футбол

Букмекеры: 52% ставок сделано на победу «Арсенала» над «Динамо»Букмекеры.рф 04:06

Арсенал (Тула) — Динамо
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
16′
Мигел Филипе Кардозу
41′
Мигел Филипе Кардозу
58′
Заурбек Плиев
61′
Роман Евгеньев
71′
Мигел Филипе Кардозу
Кирилл Панченко
Lameck Banda
Александру Тудорие
73′
80′
Артур Юсупов
Самба Соу
Гия Григалава
84′
87′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
Начало матча запланировано на 20:00 МСК 12-го июля. Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Арсенала – 52% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 21% ставок, а на победу Динамо принято 27% ставок.
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