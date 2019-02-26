Футбол
Букмекеры: 48% ставок сделано на победу «Милана» над «Лацио»Букмекеры.рф 25 февраля в 22:07
|29′
Франк Кессиэ
Хакан Чалханоглу
Марко Пароло
|35′
|44′
Алессио Романьоли
|73′
Сусо
Самуэль Кастильехо
Марко Пароло
Луис Альберто
|74′
|78′
Давиде Калабрия
Патрик Габаррон
|78′
|80′
Джанлуиджи Доннарумма
Чиро Иммобиле
Фелипе Кайседо
|81′
|86′
Лукас Пакета
Лукас Биглия
Ромуло Соуза
Адам Марушич
|90′
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
1
Стракоша
4
Габаррон
33
Ачерби
15
Баштуш
77
Марушич
10
Альберто
6
Лейва
21
Милинкович-Савич
19
Лулич
11
Корреа
20
Кайседо
99
Доннарумма
2
Калабрия
22
Мусаччио
13
Романьоли
93
Лаксальт
10
Чалханоглу
14
Бакайоко
21
Биглия
7
Кастильехо
19
Пионтек
11
Борини
Милан
Расстановка 4‑3‑3
Начало матча запланировано на 23:00 МСК 26-го февраля. Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Милана – 48% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 24% ставок, а на победу Лацио принято 28% ставок.
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