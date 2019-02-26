Футбол

Букмекеры: 48% ставок сделано на победу «Милана» над «Лацио»Букмекеры.рф 25 февраля в 22:07

Лацио — Милан
0 – 0
Матч завершён
Кубок Италии, Полуфинал, вчера
Стадион «Олимпико»
29′
Франк Кессиэ
Хакан Чалханоглу
Марко Пароло
35′
44′
Алессио Романьоли
73′
Сусо
Самуэль Кастильехо
Марко Пароло
Луис Альберто
74′
78′
Давиде Калабрия
Патрик Габаррон
78′
80′
Джанлуиджи Доннарумма
Чиро Иммобиле
Фелипе Кайседо
81′
86′
Лукас Пакета
Лукас Биглия
Ромуло Соуза
Адам Марушич
90′
Начало матча запланировано на 23:00 МСК 26-го февраля. Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Милана – 48% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 24% ставок, а на победу Лацио принято 28% ставок.
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